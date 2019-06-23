İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştu Kırıkkale’de mazgalın altında kalan yavru köpek ile 5 katlı apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasına ayağı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale’de mazgalın altında kalan yavru köpek ile 5 katlı apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasına ayağı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi’nde su mazgalının içine düşen yavru köpeğin sesini duyan bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, mazgal demirini genişleterek yavru köpeği çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan köpek, Kırıkkale Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Yaylacık Mahallesi’nde de 5 katlı apartmanın çatısında çırpınan güvercini gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdivenini uzatarak güvercinin olduğu çatıya çıktı. Kiremitlerin arasında ayağı sıkışan güvercini kurtardı.

Ayağında kırıkları olduğu anlaşılan güvercin, tedavisi için itfaiye ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülerek, burada tedavi altına alındı.

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