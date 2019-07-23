İtfaiye ekipleri çatıda asılı kalan kırlangıcı kurtardı Kayseri’nin Develi ilçesinde, çatıda asılı kalan kırlangıç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde, çatıda asılı kalan kırlangıç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi İbrahimağa mahallesinde bir kırlangıcın çatıda asılı kaldığı ihbar edildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekipleri, yangın merdiveni ile kırlangıca ulaştı. İtfaiye ekipleri, kırlangıcı bulunduğu yerden kurtararak yeniden doğal yaşama bıraktı.

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