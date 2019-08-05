0553 313 94 23

İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu

Malatya’da itfaiye ekipleri, ot yangınından kaçarken dalları dikenli olan bir ağaca takılan kuşu kısa bir uğraşın ardından kurtararak doğaya saldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:19
İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu

Malatya’da itfaiye ekipleri, ot yangınından kaçarken dalları dikenli olan bir ağaca takılan kuşu kısa bir uğraşın ardından kurtararak doğaya saldı.


Olay Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Anız yangını ihbarı ile bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürdükten sonra dönüş yolunda bir kuşun ağacın dalına takıldığını fark etti.


Araçtan inerek kuşa müdahale eden ekipler kuşu mahsur kaldığı daldan kurtararak doğaya saldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pekmez’den kurban uyarısı
    1. Pekmez’den kurban uyarısı
    2. Veteran okçulardan Avrupa..
    3. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    4. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    5. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    6. Ne idiği belirsiz zevatların oyununa..
    7. Düşük fiyat yerli karpuza rağbeti..
    8. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız..
    9. Kick Boks sporcularının madalya sevinci
    10. Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    11. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    12. At arabası ile geldi yol ortasındaki..
    13. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    14. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    15. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    16. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    17. Mescidsiz Fabrika!
    18. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    19. Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2..
    20. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı..
    21. Fındık alımları ne zaman? Devlet..
    22. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    23. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    24. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    25. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    26. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    27. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    28. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    29. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    30. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!