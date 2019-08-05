İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu Malatya’da itfaiye ekipleri, ot yangınından kaçarken dalları dikenli olan bir ağaca takılan kuşu kısa bir uğraşın ardından kurtararak doğaya saldı.

Malatya’da itfaiye ekipleri, ot yangınından kaçarken dalları dikenli olan bir ağaca takılan kuşu kısa bir uğraşın ardından kurtararak doğaya saldı.

Olay Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Anız yangını ihbarı ile bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürdükten sonra dönüş yolunda bir kuşun ağacın dalına takıldığını fark etti.

Araçtan inerek kuşa müdahale eden ekipler kuşu mahsur kaldığı daldan kurtararak doğaya saldı.

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