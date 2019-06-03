0553 313 94 23

İtfaiye arıları topladı

Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
İtfaiye arıları topladı

Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.


Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde bulunan binaya yuvalanan arıları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri binaya yuvalanan arıları toplamak için kovan ile birlikte itfaiye aracının merdiveniyle arılara yaklaştı.


Arıları kovana dolduran itfaiye ekipleri daha sonra arıları sahibine teslim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    1. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    2. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    3. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    4. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    5. Deniz 7 dakika görev aldı
    6. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    7. AKEDAŞ bayrama hazır
    8. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    9. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    10. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    11. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    12. Veteriner hekimlerinden..
    13. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    14. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    15. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    16. Karaman İspanya’da tatilde
    17. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    18. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    19. Çankırı'da yangın
    20. 200 aileye gıda yardımı
    21. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    22. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    23. Subaru karbondioksit salınım miktarını..
    24. Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
    25. Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif
    26. Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya..
    27. OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu..
    28. İşadamı Adnan Akcan’dan Ramazan..
    29. Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı
    30. Bafra’da mezarlığa ücretsiz servis
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular