İtfaiye arıları topladı Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.

Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.

Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde bulunan binaya yuvalanan arıları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri binaya yuvalanan arıları toplamak için kovan ile birlikte itfaiye aracının merdiveniyle arılara yaklaştı.

Arıları kovana dolduran itfaiye ekipleri daha sonra arıları sahibine teslim etti.

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