İtfaiye arıları topladı
Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.03 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.
Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde bulunan binaya yuvalanan arıları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri binaya yuvalanan arıları toplamak için kovan ile birlikte itfaiye aracının merdiveniyle arılara yaklaştı.
Arıları kovana dolduran itfaiye ekipleri daha sonra arıları sahibine teslim etti.
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