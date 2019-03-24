İtfaiye aracına kamyonet çarptı, sürücüyü ekipler kurtardı Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık yangınına giden itfaiye aracına kamyonet çarptı.

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık yangınına giden itfaiye aracına kamyonet çarptı. Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çakırca köyünde sazlık alanda çıkan yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracına,İbrahim Y. yönetimindeki 16 H 6344 plakalı kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkışırken yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri müdahale ederek kurtardı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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