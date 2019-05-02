İtfaiye aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti Antalya’nın Kaş ilçesinde itfaiye aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde itfaiye aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi’nde Kaş-Kalkan girişi istikametindeki kavşakta, Ramazan Karakaş (53) yönetimindeki motosiklet aynı istikamette seyir halinde bulunan itfaiye aracına yandan çarparak altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ramazan Karakaş kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

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