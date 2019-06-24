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İtfaiye 7/24 çalışıyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince şehirde meydana gelen olaylara anında müdahale ediliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
İtfaiye 7/24 çalışıyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince şehirde meydana gelen olaylara anında müdahale ediliyor.


Geçtiğimiz günlerde nehir yatağına düşen at ve arpa tarlasında çıkan yangına İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince başarılı müdahalelerde bulunuldu.


Erzincan merkeze bağlı Aydoğdu Köyü yakınlarında bulunan nehir yatağına düşen at, boğulmaktan son anda kurtuldu. Köydeki bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen atın nehir yatağına düştüğünü gören bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri atı kurtarmak için vinç yardımıyla çalışma başlattı. Ekipler atı vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti.


Bahçeyazı Köyü’nde ise Yunus Bayrak isimli çiftçiye ait arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek arpa ekili alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
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