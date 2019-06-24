İtfaiye 2019’un ilk altı ayında bin 393 yangına müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, 2019 yılının altı aylık döneminde bin 393 yangına müdahale etti.

Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu sınavları başarıyla yerine getiren İtfaiye Daire Başkanlığı, uzman personeliyle ve modern teknik araçlarıyla bin 393 yangına müdahale etti. Kendi canlarını başkalarını kurtarmak için riske atarak görev yapan itfaiye ekipleri, 232 adet trafik kazası kurtarma, 986 adet teknik kurtarma yaptı. İtfaiye ekipleri, 174 defa sel ve su baskınında görev aldı.

İtfaiye ihbar hattı 110’dan yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşlar, anahtarlarını unutmaları sebebiyle kapıda kaldıklarında da itfaiyeden yardım istedi. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde anahtarlarını unutarak kapıda kalan 218 vatandaş, itfaiye ekiplerini arayarak kapılarını açtırdı. 2019 yılının ilk altı ayında Kocaeli İtfaiyesi’nin müdahale ettiği bin 393 yangının oluşma nedenlerinin elektrik kontağı, ocak, soba, kalorifer, sigara, doğalgaz (lpg) kaçağı, baca tutuşması, çatı, yıldırım düşmesi ve sabotaj kaynaklı oluştuğu tespit edildi.