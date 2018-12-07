ITC meclisteki hükümet kurma görüşmelerini boykot edecek

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, kabinede Türkmenlere yer verilmediği için meclisteki hükümet kurma görüşmelerini boykot edeceklerini belirtti.



ITC Başkanı Salihi, yayımladığı yazılı açıklamada, Türkmenlerin kendi ülkeleri bildikleri Irak'ta insan haklarına saygıdan yoksun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meclisteki hükümet kabinesinin tamamlanması oturumlarını, Türkmenlere yer verilmediği için boykot edeceğiz. Türkmenlerin bu ülkede eğitim, sağlık ve yerleşim gibi birçok alanda hakları çiğnendi. Bu adaletsizliğe karşı Türkmenlerin de kendilerine has bir üslupla gösteri yapma hakları vardır.''

-Türkmenlerin kabinede yer almaması dikkati çekiyor

İçişleri Bakanlığı'na eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad (Haşdi Şabi gruplarının adayı) aday. Sadr grubu, Feyyad ismine karşı çıkıyor.



Savunma Bakanlığı içinse eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonunun adayı Faysal el-Cerba'nın (Saddam dönemi komutanlarından) adı konuşuluyor. Buna da diğer Sünni gruplar karşı çıkıyor. Abdulmehdi, Adalet Bakanlığı'na Kürt, Kültür Bakanlığı'na da Hristiyan aday gösterirken, Türkmenlerin kabinede yer almaması dikkati çekiyor.



Genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Kalan bakanlıklar ise vekaleten yürütülüyor.







