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Itandje'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı: Zorla göndermek istedi

Ülkemizde Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor formalarını giyen Kamerunlu kaleci Charles Itandje, Fransız basınına verdiği röportajında dikkat çeken itirafta bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:59
Itandje'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı: Zorla göndermek istedi

2007 yılında Lens'den Liverpool'a transfer olan Charles Itandje, o dönem İngiliz kulübünün kendisini Galatasaray'a göndermeye çalıştığını dile getirdi.

"Beni Galatasaray'a zorla göndermek istedi"

Sporx'in haberine göre; Kamerunlu yıldız Fransız basınına verdiği röportajında bu konuyu ''Liverpool, ilk senemde beni Galatasaray'a zorla göndermek istedi. Beni bavullarımla beraber yollamak istediler. Benitez böyle istiyordu. Oradaki insanlarla benim için planlar yapmıştı ama ben bunu kabul etmedim. 18 yaşımda Ligue 1'de oynarken, 25-26 yaşlarımda beni rezerv takıma yollamıştı. Bu hiç kolay bir dönem olmadı benim için'' sözleriyle dile getirdi.

Charles Itandje, 2007 yılında transfer olduğu Liverpool'dan 2011 yılında bedelsiz ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:59
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