0553 313 94 23

İtalya’yı dolu vurdu: 18 yaralı

İtalya’nın kuzeydoğusunu fırtına, dolu ve sel vurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
İtalya’yı dolu vurdu: 18 yaralı

İtalya’nın kuzeydoğusunu fırtına, dolu ve sel vurdu. Adriyatik kıyısındaki liman şehri Pescara’yı vuran dolu nedeniyle 18 kişi yaralandı.


İtalya’nın kuzeydoğusunda fırtına, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Liman şehri Pescara’yı vuran dolu nedeniyle 18 kişi yaralandı. Sahilde güneşlenenler fırtınanın ortasında kaldı. Bir anda bastıran fırtına sahilde güneşlenenleri hazırlıksız yakaladı.İtalya’nın sahil kasabası Tortoreto’da bir anda bastıran fırtına nedeniyle sahilde güneşlenen ve denize girenler eşyalarını toplayarak hızla kıyıdan uzaklaşmaya çalıştı.



Şiddetli yağışlar sele döndü


Şiddetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını yaşandı. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Adriyatik kıyısındaki Pescara bölgesini vuran dolu ise yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı. Dolu nedeniyle araçlar zarar görürken, ağaçlar devrildi. Pescara’da 18 kişi yaralandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DAP Yapı İzmir’i sevdi
    1. DAP Yapı İzmir’i sevdi
    2. Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline..
    3. Kazakistan'ın "enerji merkezi"..
    4. Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk..
    5. 6 çocuğuna dilencilik yaptıran..
    6. Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda..
    7. Teslimatlar sonrası çok sert F-35..
    8. Avro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
    9. Emniyetten KPSS adaylarına yol..
    10. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    11. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    12. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    13. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    14. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın..
    15. TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne..
    16. Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki..
    17. İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo..
    18. Uclg-Mewa toplantısı sona erdi
    19. Nevşehir Kütüphanesindeki kitap sayısı..
    20. İşçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı
    21. Bahreyn ve körfez ülkelerinin Pazar..
    22. "Srebrenitsa’da yaşananlar aslında bir..
    23. Çocuklara yüzme, velilere pilates
    24. Türkiye ve Çin’deki ’Büyükşehir..
    25. Türk ve Kırgız genç iletişimcilere..
    26. Galatasaraylı futbolcu Fernando..
    27. Genç motosikletçiler, Kenan..
    28. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
    29. Cezayir’de eski sanayi bakanı..
    30. Mişmişpark Fuar Alanı festivale..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!