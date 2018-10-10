İtalya'yı ayağa kaldıran hakimin cezası belli oldu
İtalya'nın Messina kentinde görevli olan bir hakime, çocuk istismarı suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 16:37
İtalya'nın güneyindeki Messina kentinde görevli hakim, "çocuğa cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası aldı
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Messina İstinaf Mahkemesi Hakimi Gaetano Maria Amato, "çocuğa cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırıldı.
58 yaşındaki hakim, geçen seneden bu yana cinsel rahatsızlıklara yönelik bir merkezde hapiste tutuluyor.
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