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İtalya'yı ayağa kaldıran hakimin cezası belli oldu

İtalya'nın Messina kentinde görevli olan bir hakime, çocuk istismarı suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:37
İtalya'yı ayağa kaldıran hakimin cezası belli oldu

İtalya'nın güneyindeki Messina kentinde görevli hakim, "çocuğa cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası aldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Messina İstinaf Mahkemesi Hakimi Gaetano Maria Amato, "çocuğa cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırıldı.

58 yaşındaki hakim, geçen seneden bu yana cinsel rahatsızlıklara yönelik bir merkezde hapiste tutuluyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:37
  1. İtalya
  2. hakim

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