İtalya'ya bütçe uyarısı: Endişelere neden oluyor

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "İtalyan hükümetinin bütçe süreci konusundaki son açıklamaları endişelere neden oldu. Bu endişelerin yakın zamanda ele alınması gerekiyor." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalyan hükümetinin bütçe süreci konusundaki son açıklamalarının endişelere neden olduğunu vurgulayan Centeno, bu endişelerin hızla ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Centeno, İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın bütçe stratejileri konusundaki son kararlarını anlattığına işaret ederek, "Burada neyin söz konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz avroyla bağlıyız ve onu korumak için sağlam politikalara ihtiyacımız var. İtalyan hükümeti sürdürülebilir ve güvenilir bütçe planına sahip olduğunu göstermeli." değerlendirmesini yaptı.

Centeno, İtalya'nın, AB üyesi tüm ülkeler gibi bütçe taslak planını 15 Ekim tarihine kadar Brüksel'e sunması gerektiğini ifade etti.

3 yıllık bütçe planı konusunda uzlaşılmıştı

İtalyan hükümeti, geçen hafta, 3 yıllık bütçe planı konusunda uzlaşmıştı. Söz konusu bütçe planına göre, İtalya 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,4'ünü bütçe açığı olarak vermeyi planlıyor.

AB kuralları gereği İtalya'nın, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 130'u seviyelerindeki kamu borcunu azaltması gerekiyor.

İtalya'nın, 2019 bütçe taslağını 15 Ekim tarihine kadar AB Komisyonuna sunması gerekiyor.

AB Komisyonu, mevcut haliyle İtalya'nın gelecek yıla ilişkin bütçe taslağının AB kurallarına aykırı olduğunu açıklamıştı.