Şehadetinin üzerinden 88 yıl geçti! ‘İtalyanlara’ kök söktüren Çöl Aslanı: Ömer Muhtar

Libya’da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Ömer Muhtar’ın 16 Eylül 1931’de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti. Mesleği Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmenliği olan Muhtar, coğrafyayı yakından tanıması ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri sayesinde İtalyanları büyük hezimete uğrattı.

Savaşlardaki başarılarıyla “Çöl Aslanı” lakabını alan Muhtar, ilerlemiş yaşına rağmen İtalya’ya karşı 22 yıllık mücadelesi boyunca birçok işgal valisini mağlubiyetle ülkesine gönderdi.

İdam edilerek şehit oldu

Slunta savaşı sırası yerel halktan bazılarının İtalyanlarla iş birliği yapması ve İtalya hava kuvvetlerinin saldırılarıyla Muhtar, 11 Eylül 1931’de Slunta bölgesinde pusuya düşürülerek yaralı şekilde yakalandı. İtalyan güçleri tarafından Slunta savaş esirleri kampında çıkarıldığı sözde “mahkeme” tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhtar, 16 Eylül 1931’de idam edildi.

Özverili ve tavizsizdi

Muhtar’ın mücadele ettiği İtalyan Komutan Graziani, Muhtar ile tanışmasının ardından günlüğüne şunları not almıştı:

“Orta boylarda, iri yapılı, saçı, sakalı ve bıyıkları beyaz, Ömer, atik ve canlı bir zekaya sahipti, dini konularda bilgili, enerji dolu ve çetin bir karaktere sahipti. Özverili ve tavizsizdi. Senusi Hareketi’nin en önde gelen liderleri arasında yer almasına rağmen mütedeyyin ve fakir kalmıştı.”

“Arap Baharı” isimli süreçte 2011’de NATO’nun askeri müdahalesiyle Libya’yı 42 yıldır yöneten Kaddafi yönetimi devrildi. Ancak Libya, son yıllarda bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş beylerinin doğal kaynaklar ve iktidar için yürüttüğü kanlı mücadelesine sahne oluyor.