0553 313 94 23

Şehadetinin üzerinden 88 yıl geçti! ‘İtalyanlara’ kök söktüren Çöl Aslanı: Ömer Muhtar

Savaşlardaki başarılarıyla “Çöl Aslanı” lakabını alan ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri sayesinde İtalyanları büyük hezimete uğratan Ömer Muhtar'ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti.

17 Eylül 2019 Salı 12:58
Şehadetinin üzerinden 88 yıl geçti! ‘İtalyanlara’ kök söktüren Çöl Aslanı: Ömer Muhtar

Libya’da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Ömer Muhtar’ın 16 Eylül 1931’de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti. Mesleği Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmenliği olan Muhtar, coğrafyayı yakından tanıması ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri sayesinde İtalyanları büyük hezimete uğrattı.

Savaşlardaki başarılarıyla “Çöl Aslanı” lakabını alan Muhtar, ilerlemiş yaşına rağmen İtalya’ya karşı 22 yıllık mücadelesi boyunca birçok işgal valisini mağlubiyetle ülkesine gönderdi.

İdam edilerek şehit oldu

Slunta savaşı sırası yerel halktan bazılarının İtalyanlarla iş birliği yapması ve İtalya hava kuvvetlerinin saldırılarıyla Muhtar, 11 Eylül 1931’de Slunta bölgesinde pusuya düşürülerek yaralı şekilde yakalandı. İtalyan güçleri tarafından Slunta savaş esirleri kampında çıkarıldığı sözde “mahkeme” tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhtar, 16 Eylül 1931’de idam edildi.

Özverili ve tavizsizdi

Muhtar’ın mücadele ettiği İtalyan Komutan Graziani, Muhtar ile tanışmasının ardından günlüğüne şunları not almıştı:

“Orta boylarda, iri yapılı, saçı, sakalı ve bıyıkları beyaz, Ömer, atik ve canlı bir zekaya sahipti, dini konularda bilgili, enerji dolu ve çetin bir karaktere sahipti. Özverili ve tavizsizdi. Senusi Hareketi’nin en önde gelen liderleri arasında yer almasına rağmen mütedeyyin ve fakir kalmıştı.

Arap Baharı” isimli süreçte 2011’de NATO’nun askeri müdahalesiyle Libya’yı 42 yıldır yöneten Kaddafi yönetimi devrildi. Ancak Libya, son yıllarda bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş beylerinin doğal kaynaklar ve iktidar için yürüttüğü kanlı mücadelesine sahne oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:58
  1. Ömer Muhtar
  2. Kur’an-ı Kerim
  3. İslami ilimler
  4. Çöl Aslanı
  5. Slunta savaşı
  6. İtalya hava kuvvetleri
  7. ölüm cezası
  8. İtalyan Komutan Graziani
  9. Senusi Hareketi
  10. Arap Baharı
  11. NATO
  12. Kaddafi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    1. Bölgede gerilim tırmanıyor! İran..
    2. Çaykur Rizespor’da “Okul-Kulüp”..
    3. Çarşamba’da feci kaza! 4 yaralı
    4. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı..
    5. Türkiye korkusu bunu da yaptırdı.....
    6. Diyarbakır'daki evlat nöbeti büyüyor!..
    7. Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye sürpriz..
    8. Poğaça kabartmanın püf noktaları..
    9. Patlıcan sapının basura etkisi var mı..
    10. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    11. Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya..
    12. Göz seyirmesi neden olur? Göz..
    13. Topuk çatlağı neden olur ve nasıl..
    14. Cep telefonu nasıl temizlenir? Cep..
    15. Seslere karşı aşırı duyarlıysanız..
    16. Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya..
    17. Araba lastiği nasıl parlatılır? Araba..
    18. Galatasaray'a Neymar müjdesi geldi
    19. Meyve kabukları ne işe yarar?..
    20. İlk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı!..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....