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İtalyanlar Sinan Gümüş'ün yeni adresini yazdı!

Sky Italia, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün Genoa ile anlaştığını yazdı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:04
İtalyanlar Sinan Gümüş'ün yeni adresini yazdı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün İtalyan ekiplerinden Genoa ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Galatasaray'da sezon sonu bitecek sözleşmesi henüz yenilenmeyen Sinan Gümüş için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Sky Italia, Sinan Gümüş'ün Genoa ile anlaştığını ve İtalyan ekibinin kısa sürede imzaları da atarak oyuncuyu resmen kadrosuna katacağını yazdı.

Öte yandan Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ve kadrosunda Koray Günter ile Goran Pandev'i de bulunduran Genoa'nın Galatasaray'ı da konu ile ilgili bilgilendireceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Fenerbahçe ile Almanya'dan Hoffenheim, Stuttgart ve Schalke ile de adı anılan Sinan Gümüş, iddiaların ardından Antalyaspor maçı kadrosunda da yer almamıştı.

Bursaspor maçının son dakikalarında oyuna giren 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile yaptığı görüşmede 1 milyon euroluk maaşında %50 zam ile 1,5 milyon euro istediği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:04
  1. Bursa
  2. Antalya
  3. Sinan Gümüş

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