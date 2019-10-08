İtalya'nın Abdullah Öcalan skandalına Türkiye'den sert tepki Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik unvanı verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik unvanı verilmesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletildi" dedi.

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