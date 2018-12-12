İtalya'nın Hafter ile Serrac'ı buluşturma girişimi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, Libya'daki iki rakip siyasi lider UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen darbeci General Halife Hafter'in bir araya geleceği konusunda bilgisi olmadığını söyledi.

Başkent Trablus'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Siyale, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Serrac ile Hafter'i bir araya getirmeye hazırlandığı konusunda, "bilgisinin olmadığını" ifade etti.

İtalyan basını, Başbakan Conte'nin, Serrac ile Hafter'i Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'de bir araya getirmeye hazırlandığını bildirmişti. Conte, gelecek hafta içinde Hafter ile görüşmeyi planladığını açıklamıştı.

Libya'da darbe girişimiyle tanınan General Hafter, geçen hafta da Conte'nin konuğu olarak Roma'yı ziyaret etmişti. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Hafter'in 36 gün içinde üçüncü kez İtalya'ya geldiği belirtildi.

Libya'nın doğu bölgelerinin büyük çoğunluğunu kontrolü altında tutan Hafter, Palermo'daki Libya konulu konferansa davet edilmiş ancak resmi toplantılara katılmamıştı.

Libya medyasında yer alan habere göre Hafter, İtalya Başbakanı Conte'nin ara buluculuğunda Serrac ile görüştükten sonra konferansın ana oturumlarına katılmadan Palermo'dan ayrılmıştı.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'ın baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.