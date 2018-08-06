İtalya'nın Bologna kentinde havalimanı yakınlarında şiddetli patlama!
Bologna kentinde Guglielmo Marconi Havalimanı yakınlarında bir patlama geldi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:10
İtalya'nın Bologna kentinde Guglielmo Marconi Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Görüntüler sosyal medyaya yansırken patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yerel medyada yer alan bilgilerde, patlamanın bir tankerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Ölü ve yaralı olup olmadığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.
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