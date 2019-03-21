İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resim sergisi

ANKARA (AA) - Aria Art Gallery İstanbul'un ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen eserleri, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde izlenime sunuldu. Büyükelçilik rezidansındaki serginin açılışını İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Aria Art Gallery'nin kurucusu Elio D'anna yaptı. Sergide Fabrizio Corneli, Angelo Brescianini, Beatrice Gallori, Sossio, Tarık Berber ve Gencay Kasapçı'ya ait eserler bulunuyor. Zero art tekniğinin temsilcilerinden Gencay Kasapçı'nın bu teknikle yaptığı resimleriyle Fabrizio Corneli'nin ışık oyunlarını kullandığı "Dervisch" çalışması, serginin ilgi çeken eserleri arasında yer alıyor. Resimler, rezidansta 6 ay boyunca sergilenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.