İtalyan STK gemisi Akdeniz'de beklemeye devam ediyor

ROMA (AA) - Akdeniz'de göçmenleri kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans'a ait Mare Jonio gemisinin İtalyan kara suları önlerinde bekleyişi sürerken, STK'den "gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiği" uyarısı yapıldı.

Mare Jonio gemisinin güvertesindeki 34 göçmenle İtalyan kara sularına giriş yasağı nedeniyle, Lampedusa'nın 13 mil açığındaki bekleyişi sürüyor.

Mediterranea Saving Humans'ın Facebook'tan yaptığı açıklamada, denizdeki bekleyişin 3'üncü gününe girildiği belirtilirken, gemideki 28 erkek ve 6 kadın göçmenin psikolojik durumlarının kötüleştiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu durum daha ne kadar sürecek? Bu sorumluluğu kim alacak? Bu insanların hemen karaya çıkması gerekiyor, daha fazla bekleyemezler." ifadelerine yer verildi.

Libya açıklarında hafta ortasında 98 göçmeni kurtaran Mare Jonio gemisinden önceki gün 64 çocuk, kadın ve hasta göçmenin tahliye edilmesine izin verilmişti.

- Alman STK'de 13 göçmeni kurtardı

Öte yandan, Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisi de Akdeniz'deki göçmen kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

STK'den yapılan açıklamada, Lampedusa'ya ulaşmaya çalışan Malta arama-kurtarma bölgesindeki ahşap tekneden 8'i çocuk, 13 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.



Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.



İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.



Son olarak, İspanyol STK Proactiva Open Arms, ay başında 160 kadar göçmen kurtarmış hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde beklemişti.



Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.



Open Arms ile hemen hemen aynı dönemde Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi de kurtardığı 356 göçmenle 2 hafta açık denizde kalmıştı.

Malta, Ocean Viking'e, kurtardığı göçmenlerin diğer AB ülkeleri arasında dağıtılması koşuluyla AB'den gelen taahhüt doğrultusunda limanını açmıştı.