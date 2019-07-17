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İtalyan savcılar Rackete'nın tutuklanmamasına itiraz etti

Agrigento Savcılığı, Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarması dolayısıyla hakkında açılan ön soruşturmada serbest bırakılmasını temyize götürdü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:57
İtalyan savcılar Rackete'nın tutuklanmamasına itiraz etti

ROMA (AA) - İtalya'da Agrigento Savcılığı, Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nın ön soruşturmada serbest bırakılması kararını temyize götürdü.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, İtalyan güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bıraktığı için ev hapsine alınan, daha sonra ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest kalan Alman gemi kaptanı Carola Rackete, İtalyan gündemindeki yerini koruyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre Agrigento Savcılığı, tutuklama taleplerini reddederek ev hapsinde tutulan Rackete'yı serbest bırakan ön soruşturma hakimi Alessandra Vella’nın bu kararının hukuki değerlendirme açısından yanlış olduğu gerekçesiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

- Carola Rackete olayı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nın kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni yasa gereği sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'nın, engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (29 Haziran) karaya çıkmıştı.

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen düzensiz göçmenler, halen Lampedusa Adası'nda bekletilirken, gemi kaptanı Rackete, önce ev hapsine alınmış, 2 Temmuz'da ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ön soruşturma hakimi, savcılık tarafından, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında Sahil Güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek, askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete'nın tutuklanması için yeterli gerekçe olmadığına kanaat getirmiş ve Alman kaptanın "düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak için yapılması gerekeni yaptığını" savunmuştu.

İtalyan hükümetinin çıkardığı yasa gereği 2 ila 10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma riski bulunan gemi kaptanı Rackete'nın serbest kalması için Almanya ve Fransa hükümetleri de İtalya hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:57
  1. Agrigento
  2. Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete
  3. Carola Rackete
  4. İtalya
  5. Lampedusa
  6. Sea Watch

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