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İtalyan sahil güvenlik gemisine ilişkin sorun çözüldü

Günlerdir Gregoretti isimli sahil güvenlik gemisinde tutulan göçmenler 5 AB üyesi arasında dağıtılacak- İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda, Gregoretti gemisindeki göçmenleri alacak" - "Önümüzdeki saatlerde bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait geminin İtalyan sularına girişini yasaklayan kararı imzalayacağım"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
İtalyan sahil güvenlik gemisine ilişkin sorun çözüldü

ROMA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle Augusta limanında bekletilen İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Salvini, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı canlı yayında, Gregoretti gemisinde tutulan 115 göçmenin akıbeti ve Akdeniz’de göçmen kurtarmaya devam eden sivil toplum kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gemideki göçmenlerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaştırılması için yaptıkları çağrıya yanıt geldiğini belirten Salvini, "Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda, Gregoretti gemisindeki göçmenleri alacak." dedi. Salvini, 5 AB üyesine ek olarak Katolik yardım kuruluşlarının da göçmenlerden bir kısmını alacağını belirtti.

Libya açıklarında 40 göçmen kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’ın "Alan Kurdi" isimli gemisine de liman ve kara sularını kapatacağını ifade eden Salvini, "Önümüzdeki saatlerde bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait 40 göçmen taşıyan geminin İtalyan sularına girişini yasaklayan kararı imzalayacağım. Hepimiz onun nereye gidebileceğini çok iyi biliyoruz, İtalya değil." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Salvini, Alman mevkidaşı Horst Seehofer’in göçmen dolu gemilerin günlerce denizde bekletilmemesine yönelik talebine de değindi. Salvini, Seehofer’e "Hayır dostum, kimseye bir şey açmıyoruz. Limanlar kapalı kalacak. Biz Avrupa’nın göçmen kampı değiliz." yanıtını verdi.

- Gregoretti gemisindeki göçmenler

Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya'dan geçen hafta Akdeniz'e açılan teknedeki 141 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

Gemi, taşıdığı göçmenler nedeniyle hiçbir İtalyan limanına alınmamıştı.

İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunmuş, Avrupa içinde nasıl dağıtılacakları belli olana kadar göçmenlerin Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

Bu sırada gemi acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6 kişiyi Lampedusa'ya bıraktıktan sonra 135 göçmenle cumartesiyi pazara bağlayan gece Sicilya'daki Augusta Limanı'na demirlemişti. Hamile bir kadın ve ailesinin pazar günü, 18 yaşından küçük 16 gencin de dün tıbbi müdahaleye gereksinim duymaları sebebiyle gemiden inmelerine izin verilmişti.

Geriye kalan 115 göçmen gemide tutulmaya devam ediliyordu.

Bu sırada, Siracusa Savcılığı, dün, gemideki göçmenlerin sağlık durumlarına ilişkin inceleme başlatmış ve gemi komutanının ifadesine başvurmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
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  3. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
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