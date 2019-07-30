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İtalyan sahil güvenlik gemisindeki göçmenler

Siracusa Savcılığınca, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle Augusta Limanı'nda bekletilen sahil güvenlik gemisi Gregoretti'ye yönelik inceleme başlatıldı

30 Temmuz 2019 Salı 20:25
İtalyan sahil güvenlik gemisindeki göçmenler

ROMA (AA) - İtalya'da Siracusa Savcılığınca, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle Augusta Limanı'nda bekletilen İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'ye yönelik inceleme başlatıldığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Siracusa Savcılığının, içindeki 115 göçmenle Sicilya'nın Augusta Limanı'nda bekletilen Gregoretti gemisine yönelik inceleme başlattığı ve Siracusa Savcısı Fabio Scavone'nin gemi komutanının ifadesine başvurduğu belirtildi.

Savcılığın kimseye suç isnat etmediği, amacın "gemide tutulan göçmenlerin durumuna ilişkin bilgi almak" olduğu ifade edildi.

Savcı Scavone'nin, gemideki bulaşıcı hastalık riskinin incelenmesine yönelik de 3 uzmanı görevlendirdiği kaydedildi.

- İtalya, AB'ye başvurmuştu

Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya'dan geçen hafta Akdeniz'e açılan teknedeki 141 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

Gemi, acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6 kişiyi Lampedusa'ya bıraktıktan sonra 135 göçmenle cumartesiyi pazara bağlayan gece Sicilya'daki Augusta Limanı'na demirlemişti.

İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunmuş, Avrupa içinde nasıl dağıtılacakları belli olana kadar göçmenlerin Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

Avrupa Komisyonunun, İtalya'nın talebini üye ülkelere ilettiği ve yanıt beklediği, şu ana kadar sadece Almanya'nın gemideki bir grup göçmeni almaya yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Bu arada, hamile bir kadın ve ailesiyle, 18 yaşından küçük 16 gencin tıbbi müdahaleye gereksinim duymaları sebebiyle gemiden inmelerine izin verilmişti.

Gemide halen 115 göçmen bulunuyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:25
  1. Augusta Limanı
  2. İtalya
  3. İtalya Sahil Güvenlik Gemisi Gregoretti
  4. Siracusa Savcısı Fabio Scavone

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