İtalyan profesör koronavirüste güzel haberi duyurdu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 471 bin 306 kişi hayatını kaybetti, 9 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İtalyan Profesör Matteo Bassetti, ilginç bir öngörüde bulundu.

Massetti, yeni tip koronavirüsün geçirdiği mutasyonlar nedeniyle eskisi kadar ölümcül olmadığını belirterek, Kovid-19'un bir aşı bulunmadan kendiliğinden ortadan kaybolabileceğini ifade etti.

"Aşıya gerek kalmadan ortadan kaybolabilir"

Profesör Matteo Bassetti, virüsün ciddiyetinin değiştiğine inandığını ve eskisi kadar ölümcül olmadığını öne sürdü. Basetti, virüs zayıflamaya devam ederse Kovid-19'un bir aşı bulunmasına gerek kalmadan ortadan kaybolabileceğini açıkladı.

Basetti, İtalya'daki Kovid-19 hastalarının birkaç ay öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, insanların eskisi kadar yüksek dozlarda enfekte olmadığını aktardı. Profesöre göre bu durumun altında pek çok neden yatıyor: Virüsteki genetik mutasyon nedeniyle daha az ölümcül hale gelmesi, sosyal mesafe uygulamaları veya iyileşmiş hastaların sahip olduğu bağışıklık.

İtalya'nın Cenova kentindeki San Martino Genel Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Bassetti, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği demeçte virüsün kendi kendini yok edebileceğini öne sürdü:

"Hastaların durumu 1 ay öncesiyle aynı değil"

"80 veya 90 yaşlarındaki yaşlı hastalar bile şimdi yatakta kendi kendilerine doğrulabiliyor ve yardım almadan nefes alıyorlar. Aynı hastalar bir ay önce ölecekti" ifadelerini kullanan Bassetti, virüsün etkisini yitirmesinin altında, virüsün insanların akciğerlerine daha az zarar veren genetik bir mutasyona uğramasının bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte, sosyal mesafe ve karantina uygulamalarının da toplumdaki virüs dağılımını azaltmış olabileceğini ve insanların daha düşük dozda koronavirüse maruz kalmış olabileceğini sözlerine ekledi.

"Son 4 hafta içinde durum değişti"

Bassetti, teorisinin kişilerin hastalığın viral yüküne ne kadar maruz kaldığına bağlı olduğuna dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mart ve nisan başında durum tamamen farklıydı. İnsanlar acil serviste büyük bir kalabalık oluşturuyordu. Bazılarının oksijen ve ventilatör tedavisi ihtiyacı vardı. Şimdi, son dört hafta içinde, büyük resim pek çok açıdan değişti. Solunum yolunda, muhtemelen virüsün henüz bilimsel olarak gösterilmemiş olan genetik mutasyonundan dolayı daha düşük bir viral yük olabilir."

"Virüsün etkisini yitirdiği fikri şüpheli"

Bulaşıcı hastalık profesörü geçmişte benzer iddialarda bulundu, ancak aşırı iyimser olduğu için eleştirildi.

Avustralya'daki Wollongong Üniversitesi'nden Dr.Gideon Meyerowitz-Katz, MailOnline'a virüsün etkisinin yitirmiş olduğu fikrinin şüpheli olduğunu ve iddiayı destekleyecek bir bilimsel kanıtın henüz bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, pandeminin başlangıcında dünyada en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 35 bin ölüm gerçekleşti.