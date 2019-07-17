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İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya ortak operasyon

İtalyan polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu, İtalyan mafyasına yönelik ortak operasyon düzenledi - Gözaltına alınanlar arasında Palermo vilayetine bağlı Torretta kentinin Belediye Başkanı Salvatore Gambino da yer alıyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:41
İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya ortak operasyon

ROMA (AA) - İtalyan güvenlik güçleri ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İtalyan mafyası ve bağlantılı olduğu ABD'deki organize suç örgütlerine yönelik ortak operasyon yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan güvenlik güçleri ve FBI ekipleri, İtalya'nın Palermo ve ABD'nin New York kentinde "Yeni bağlantı (New connection)" adını verdikleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyonun ve bu kapsamda yapılan teknik takibin, Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren mafya yapılanması Inzerillo ile New York'taki suç ailesi Gambino arasındaki bağı ortaya koyduğu belirtildi.

- Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Gambino da var

Operasyonun İtalya ayağına 200'ü aşkın güvenlik görevlisi katılırken, şu ana kadar 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Palermo vilayetine bağlı Torretta kentinin Belediye Başkanı Salvatore Gambino'nun da yer aldığı, mafya yapılanmalarına dışarıdan destek vermekle suçlandığı kaydedildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin "mafya üyesi olmak", "haraç almak" ve "dolandırıcılıkla" suçlandığı bildirildi.

Söz konusu operasyonun hedefinde olan mafya yapılanması Inzerillo'nun Palermo'ya bağlı Passo di Rigano'da yeniden örgütlendiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

İtalya'da Inzerillo, 2017'de ölen mafya babası Salvatore (Toto) Riina ve grubuyla 1980'li yıllarda mücadeleye girişmesi ve Riina'nın hışmına uğradıktan sonra ABD'ye kaçmış olmasıyla biliniyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:41
  1. FBI
  2. Gambino
  3. Inzerillo klanı
  4. İtalya
  5. İtalyan polisi
  6. mafya

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