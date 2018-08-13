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İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin tıpkı Türkiye gibi ekonomik bir saldırıya uğrayabileceğini belirterek, iki ülke için dayanışma çağrısında bulundu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:27
İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Piyasa üzerinden İtalya'ya yönelik ekonomik saldırı olabileceği ihtimalinin sorulması üzerine Giorgetti, "Böyle bir saldırıyı bekliyorum. Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi'yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye dayanışma mesajı göndermişti.

Milanesi, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." demişti.

Türkiye'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söyle

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:27
  1. Giancarlo Giorgetti
  2. İtalyan Başbakanlık Müsteşarı
  3. ekonomik saldırı
  4. uyarı

YORUM YAZ

  • Önemli CanÖnemli Can1 sa önce
    VerMehteri.İtalyada Türkiye gibiymişVer Mehteri. Sizbizden daha kötüsünüz.Bizim ALLAHımızvar Sizin neyiniz var.
  • melih53melih532 sa önce
    akıllı bir avrupalı..amerikanın başındaki dünyanın en tehlikeli manüpilatörü ve çetesi büyük para vurdular..twitler ve amerika gücünü arkalarına alrak yetkilerini kötüye kullanan bu çete amerika yasalarına görede suç işlemeye devam ediyor.amerika mahkemeleri uyumaya devam ediyor..bu işlerin temelinde de israil *var.israile karşıı artık çok sertt önlemler alınmalı.
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