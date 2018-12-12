THY- Euroleague
0553 313 94 23

İtalyan hükümeti bütçe krizinde Brüksel'e yeni teklif sundu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bütçe açığını yüzde 2,4'ten 2,04'e indirdiklerini açıkladı- AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker:- "İyi ilerleme kaydedildi"

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:19
İtalyan hükümeti bütçe krizinde Brüksel'e yeni teklif sundu

MADRİD (AA) - İtalyan hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir teklif sundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 2019 bütçesinde yaptıkları düzenlemelerle ilgili Brüksel'e giderek AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüştü. Conte, Juncker ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok ihtiyatlı davrandık ve bazı finansman kaynaklarını tekrar elde ettik. Ve bu kaynakları şimdi yürüttüğümüz müzakerelerde kullanıyoruz. Bütçe açığını yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indirdik." dedi.

AB ile yürüttükleri müzakere masasına bir teklif koyduklarını ifade eden Conte, "Görevlerini yerine getiren, aynı zamanda aklıselim bir hükümetiz. Kararlarımız açıkladığımız tarihlerde yürürlüğe girecek. Çalışmalara devam edeceğiz. Daha geniş kapsamlı bir uzlaşı elbette ki iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Juncker de "İyi ilerleme kaydedildi. Bugünkü görüşme 2019 bütçesiyle ilgili diyaloğun bir parçası. Komisyon şimdi İtalya'dan gelen teklifi değerlendirecek." dedi. Komisyon sözcüleri de çalışmaların birkaç gün alacağını ve sonrasında İtalya'nın bilgisine sunulacağını söyledi.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisi ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partilerinden oluşan ve haziran ayından bu yana iktidarda olan hükümet, AB'nin ısrar ettiği 2019 yılında bütçe açığını düşürmeyle ilgili kemer sıkma politikalarına sıcak bakmıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:19
  1. AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker
  2. İtalya
  3. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  4. İtalya-AB bütçe krizi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuveyt "Yemen'de savaşı bitirecek anlaşmanın ev sahipliğine" hazır
    1. Kuveyt "Yemen'de savaşı bitirecek..
    2. İtalyan hükümeti bütçe krizinde..
    3. İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan..
    4. Voleybol: Toplu sonuç
    5. Pompeo'dan "Suudi Arabistan ile..
    6. Voleybol: Efeler Ligi
    7. Bağdat Valiliği Maliki'den Sadr'a..
    8. Kenya Milli Günü resepsiyonu
    9. FIFA'dan Afganistan Futbol Federasyonu..
    10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    11. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    12. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    13. Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına doğru
    14. Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli..
    15. Soma'da kömür madenindeki göçük
    16. Küme hattına gerileyen Fenerbahçe..
    17. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    18. Galatasaray, Divock Origi'den..
    19. Engelli genç kızın düğün hayali gerçek..
    20. Abdullah Ağar: ABD Türkiye'ye karşı..
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!