İtalyan gazteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı gibi inkar etti!

İtalya'nın Milano kenti cumhuriyet savcılığı, Bosna Savaşı sırasında "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya giden İtalyanlar olduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İtalyan gazeteci-yazar sonra iddiasını yalanladı. Haber yönelik sanki çocuk oyuncağı yorumlarına neden oldu. İtalya'nın Milano kenti Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı!

Soruşturma, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni'nin kanıt niteliğinde dediği belgeleri sunması üzerine başlatıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Saraybosna kuşatması (1992-1996) sırasında aşırı sağa yakın, zengin bazı İtalyanların Sırp askerlerine para ödeyerek keskin nişancılık yaptığı öne sürülüyor.

La Repubblica gazetesi, soruşturmaya konu olan iddiaları şöyle özetledi:

"Saraybosna'nın üzerindeki tepelerden savunmasız sivillere ateş açtılar ve bunu yapmak için Sırplara "muazzam" meblağlar ödediler. Bugünün parasıyla 80 bin-100 bin euro'ya varan meblağlar."

Gazete, Saraybosna kuşatması sırasında çok sayıda sivilin ölümünden keskin nişancıların sorumlu tutulduğunu hatırlattı ve bu keskin nişancılar için "Aralarında İtalyanlar da vardı" dedi.

İtalya basını asker olmayan, "eğlence için" insan öldürmeye gittikleri iddia edilen bu kişileri, "savaş turistleri" ve "hafta sonu keskin nişancıları" diye tanımladı.

İddialara göre bu kişiler Cuma günleri İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinden Belgrad'a gidiyor, oradan Sırp askerleri eşliğinde Saraybosna tepelerine ulaşıyordu. Hafta sonunu savaş bölgesinde geçirdikten sonra ise evlerine dönüyorlardı.

La Repubblica'ya göre hakkında suçlamada bulunulan kişiler arasında Torino, Milano ve Trieste kentlerinden 3 İtalyan bulunuyor.

Ancak şikayeti yapan Ezio Gavazzeni'ye göre gerçek sayı bunun çok üzerinde. Gavazzeni ülkede büyük ses getiren soruşturmayla ilgili basına yaptığı açıklamalarda "çok sayıdaki" İtalyanın yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere gibi başka ülkelerden insanların da "sivilleri vurmak için büyük meblağlar ödediğini" iddia etti.

Gavazzeni, bu kişilerin siyasi ya da dini saiklerle hareket etmediğini, "eğlence" için safariye gider gibi keskin nişancılık yapmaya gittiğini öne sürdü.

'Saraybosna Safarisi'

İtalyan yazar, 2022 tarihli "Sarajevo Safari" (Saraybosna Safarisi) isimli belgeseli izledikten sonra bu konuda araştırma yapmaya başladığını söyledi. Belgeselde, İtalya, ABD ve Rusya da dahil çeşitli ülkelerden Saraybosna'ya giden kişilerin sivil halka ateş açtığı iddia ediliyordu.

Kamu yayıncısı Rai'ye göre dava dosyasına, eski Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic tarafından Milano Savcılığı'na gönderilen "insanlık dışı faaliyetlerde bulunan zengin yabancılar" hakkındaki bir rapor da dahil edildi.

Karic ile eski bir Bosna istihbarat görevlisinin de soruşturma kapsamında ifadesine başvurulabileceği belirtiliyor.

Savcılık, "vahşet ve aşağılık saiklere" dayanması nedeniyle nitelikle cinayet suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Saraybosna Kuşatması'nda kent halkı yaklaşık 4 yıl boyunca bombardıman ve keskin nişancıların saldırılarına maruz kalmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kentin etrafındaki tepeler ve merkezindeki bazı caddeler keskin nişancı pozisyonu olarak kullanılıyordu. Saraybosna'nın ana caddesi Meša Selimović Bulvarı bu nedenle "keskin nişancı bulvarı" olarak da anılıyordu.

