İtalyan eleştirmenden DOB'un "Turandot"una tam not

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - İtalyan opera eleştirmeni ve prodüktörü Enrico Stinchelli, Devlet Opera ve Balesince (DOB) sahnelenen Turandot Operası'nın prodüksiyonunu çok beğendiğini ve eserin sahnede devleştiğini söyledi.

Türk operasının markalaşma sürecini takip etmek ve Turandot'u izlemek için Türkiye'ye gelen Stinchelli, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İtalya'da opera üzerine televizyon ve radyo programı yapan, yıllardır opera rejisörlüğü ve eleştirmenliği görevlerini yürüten Stinchelli, halen Don Giovanni, Trovatore ve Atilla gibi operalarının prodüksiyonlarını yaptığını belirtti.



Stinchelli, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan'ın başrolünü oynadığı Turandot eserini izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Büyük bir prodüksiyon olmuş. Dekor, müzik ve oyunculuk şahane. Eser sahnede adeta devleşiyor. Muazzam bir prömiyer oldu." dedi.

Tenor Karahan'ı İtalya'nın Verona şehrinde Trovatore eserindeki performansıyla tanıdığını söyleyen Stinchelli, şöyle konuştu:

"Karahan, Trovatore'de, eserin üçüncü sahnesinde bir yerde 'do' sesini öyle müthiş çıkardı ki çok etkilendim ve 'Bravo' diyerek eserin ortasında alkışladım kendisini. Murat Karahan, dünyadaki en iyi tenor bence. Bütün ifadeleri, vurguları ve sesiyle harika bir sanat yeteneği. En iyi tenor sizde. Bu konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Büyük bir cevheriniz var. Murat Karahan çok güzel söylüyor ve eseri kolaymış gibi yansıtıyor. Önemli olan eseri, güzel ve sade yansıtabilmek ve bunu Karahan çok güzel yapıyor."

- "Opera ve Türk müziği muhteşem bir şey ortaya çıkarıyor"

DOB'un "operada Türk markası" yaratma sürecini merakla izlediğini kaydeden Stinchelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yerde nota, müzik aynı. Türk müziği de olsa, İtalyan müziği de olsa. Önemli olan bu müziğin kalbe varabilmesi. İnsanın gönlüne hitap edebiliyorsa eser, aktarmak istediğimiz şeyleri iyi iletebilmiş oluyoruz. Doğru sahne, doğru ışık ve sade bir anlatımla yapılabilirse eser, o zaman çalışma iyi olur diye düşünüyorum. Turandot'ta yapılmaya çalışılan şey de eseri net bir şekilde aktarmak ve ortaya çıkarmak diye düşünüyorum."

Operanın İtalya'da doğduğunu ve bu büyük sanatı dünyaya tanıttıklarını belirten Stinchelli, Türkiye'de de opera sanatının özenle icra edildiğini söyledi.

Stinchelli, "Dinlemelerim ve araştırmalarımla bir şey farkettim; Türk müziği daha kompleks. Bizim müziğimiz daha sade. Opera ve Türk müziği yan yana geldiğinde muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Murat Karahan'ın yaratmak istediği şey de bu aslında." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de Turandot'u izlemekten büyük keyif aldığını vurgulayan Stinchelli, Türk operasının takipçisi olacağını dile getirdi.