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İtalyan ekibin Malatya çekimleri tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince desteklenen proje kapsamında, İtalyan devlet kanalı RAI 3’de yayımlamak üzere, Malatya’nın turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çekimler tamamlandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
İtalyan ekibin Malatya çekimleri tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince desteklenen proje kapsamında, İtalyan devlet kanalı RAI 3’de yayımlamak üzere, Malatya’nın turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çekimler tamamlandı.


La Irididigitali isimli yapım film şirketi tarafından görevlendirilen İtalyan ekip Kilimangiaro adıyla RAI 3’te yayınlaması planlanan belgeselin formatı gereği belirli noktalarda at üzerinde çekimler yaptı.


9 Temmuz Salı günü Eski Malatya merkezinde çekimleri başlatan ekip, Karakaya Baraj Gölü kıyısı ile civardaki kayısı bahçelerinde çekim yaptı. Şehir merkezinde ise Yeni Cami, Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarında çekimler yapan ekip Arslantepe Höyüğü çevresinde de atlı çekimleri gerçekleştirdi.


Akçadağ Sultansuyu Harası’nda da çekim yapan ekibe İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Darende Günpınar Şelalesi, Somuncu Baba ve Tohma Kanyonu’nunda da çekim yapan ekip son olarak Akçadağ Levent Vadisinde de yerden ve havadan çekimler gerçekleştirdi.


Daha önce Patagonya (Şili ve Arjantin) Bölgesi, İskoçya, Girit (Yunanistan) Adasında çekimler yapan ekibin Kapadokya’da yaptığı program İtalya’da En İyi Belgesel Ödülüne layık görüldü. İtalyan ekibin Malatya’dan sonra Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de çekimlere devam edeceği belirtildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya’yı özellikle turistik yönleriyle tanıtmayı hedefleyen belgeselin tamamlandığını belirterek, ekibin Malatya’daki çekimlerden çok memnun kaldıklarını söyledi. Çekimlerin konsept gereği, araç kullanılmadan atlı veya yaya olarak yapıldığını belirten Şişman, “Sunucu ve program yazarı Nicola Mastronardi Malatya’ya hayran kaldıklarını, tarihi ve doğal güzellik açısından çok zengin bir şehir olduğunu bizlere iletmiştir. Bu çekimin Malatya’nın tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu, İtalya’da yayınlandıktan sonra, yabancı turistlerin gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Programı destekleyen Bakanlığımıza, Sayın Valimiz Aydın Baruş’a, Darende Kaymakamı Sayın Enver Hakan Zengince’ye, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’a, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Sayın Ahmet Karakeçe’ye, misafirimizi ağırlayan Malatyalı esnaflarımıza, basın mensuplarımıza, kurum ve kuruluşlara ve çekimlere iştirak eden personelimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
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