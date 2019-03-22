İtalyan devi Mohammed Salah'ın peşinde

İtalya Serie A devi Juventus transferde hedefi yükseltti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Liverpool'da patlama yaşan Mohammed Salah için dev bir teklife hazırlanıyor.

Torino temsilcisinin Mısırlı yıldız için Paulo Dybala'yı takas vereceği ve bunun üzerine bir miktar da bonservis ödeyeceği belirlendi.

Daha önce Fiorentina ve Roma formaları giyen 26 yaşındaki Salah'ın İtalya tecrübesi de bulunuyor.

Bu sezon 41 maçta 20 kez fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i ve Avrupa'yı kasıp kavuran bir performans ortaya koyarak Ballon d'Or adayı olmuştu.

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'den transfer ederek dev bir hamle yapmıştı. İtalyan ekibinin adı Salah'tan önce de Real Madrid'li Marcelo ile anıldı.