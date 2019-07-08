İtalyan devinden Abdülkadir Ömür bombası! Görüşmeler başladı

Stephan El Shaarawy'i Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'ya satan Serie A devi Roma'nın İtalyan futbolcudan doğan boşluğu Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız ismi Abdülkadir Ömür'le doldurmak istediği öne sürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kesinlikle satmayacaklarını açıkladığı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Yusuf'a resmen talip olduğunu açıklamasının ardından İtalyan basını da Abdülkadir'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Görüşme yapıldı

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Stephan El Shaarawy'i Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'ya satan Serie A devi Roma, İtalyan futbolcudan doğan boşluğu 20 yaşındaki milli futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Haberde Roma yetkililerinin aracılar vasıtasıyla Trabzonspor yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.

Fırtına'yla 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisi için 20 milyon euroluk bir meblağın konuşulduğu Abdülkadir, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 32 maçta 5 kez fileleri sarsarken 10 da asist kaydetmişti.