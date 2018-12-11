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İtalyan Başbakan Yardımcısı Salvini'nin açıklamasına kendi ülkesinden tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin İsrail'i ziyaretinde Hizbullah için "terörist" ifadesi kullanmasını ülkesinin Savunma Bakanlığı "endişe verici ve mahcup edici" olarak nitelendirdi

11 Aralık 2018 Salı 22:27
İtalyan Başbakan Yardımcısı Salvini'nin açıklamasına kendi ülkesinden tepki

MADRİD (AA) - İsrail'i ziyaret eden İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Hizbullah için "terörist" ifadesi kullanmasına ülkesinin Savunma Bakanlığından tepki geldi.

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri Salvini, bakan olarak ilk kez İsrail'e ziyarette bulundu.

İsrail askerleri tarafından, Lübnan sınırında Hizbullah'ın kazdığı ileri sürülen tünellerden birini gezen Salvini, Twitter'daki paylaşımında Hizbullah için "İslamcı teröristler" ifadesi kullanınca kendi ülkesinin Savunma Bakanlığı tarafından eleştirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Savunma Bakanlığı kaynaklarının "Hiçbir polemik yaratmak istemiyoruz ama bu tip açıklamalar UNIFIL misyonu kapsamında ülkenin güneyinde görev yapan adamlarımızı zora sokuyor. Bunlar endişe verici ve mahcup eden kelimeler çünkü biz tarafsızız. Bizim buradaki rolümüz İsrail'e ve Lübnan halkına yakındır. Bu, bölgede her zaman böyle tanınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Salvini ise konuyla ilgili çıkan haberlerden sonra Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Eğer yerin on metre altında İsrail topraklarında sınırı geçen tünel kazıyorlarsa, bunu alışverişe gitmek için yaptıklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:27
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  2. İsrail
  3. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  4. tepki

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