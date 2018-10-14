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İtalyan bakandan yine ırkçı hamle! Sığınmacıların köyünü boşaltıyor

İtalya'da sığınmacılara yönelik ırkçı tutumuyla tanınan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sığınmacıların çoğunlukla yaşadığı Riace köyünü boşaltma kararı aldı.

14 Ekim 2018 Pazar 20:25
İtalyan bakandan yine ırkçı hamle! Sığınmacıların köyünü boşaltıyor

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 2 bin 300 nüfuslu, yüzlerce sığınmacıyı kabul ederek uluslararası üne kavuşan Riace ilçesine dair planlarını açıkladı. İçişleri Bakanı bu ilçede yaşayan sığınmacıların başka yerlere yerleştirileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Salvini yaptığı açıklamada, uluslararası alanda "entegrasyon ve hoşgörünün sembolü" haline gelen ilçedeki sığınmacıların önümüzdeki haftadan itibaren başka yerlerdeki sığınmacı yurt ve barınaklarına gönderileceğini söyledi.

İlçenin tutuklu Belediye Başkanı Domenico Lucano'yu kastederek, "Kim hata yaptıysa, bunun bedelini ödemek zorundadır" diyen İtalya İçişleri Bakanı, "Kamuya ait paranın kullanılmasında hata yapılmasına müsamaha gösterilemez. Bu paraların sığınmacılara harcanmış olması da özür olamaz" dedi.

200 sığınmacı yaşıyor

İçişleri Bakanı Salvini göç ve mülteci karşıtı politikalarıyla tanınıyor.

Ülkenin güneyinde Kalabriya bölgesindeki Riace ilçesinde 200 sığınmacı yaşıyor. Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano, "yasadışı göçe kolaylık sağladığı" gerekçesiyle maliye polisi tarafından ev hapsine konulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 20:25
  1. İtalya
  2. Matteo Salvini

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