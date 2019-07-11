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İtalyan aşırı sağcı lider Salvini'ye içinde mermi olan zarf postalandı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "Bakan olduğumdan bu yana 100'den fazla ölüm tehdidi veya şiddet içerikli mesaj aldım"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
İtalyan aşırı sağcı lider Salvini'ye içinde mermi olan zarf postalandı

MADRİD (AA) - İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye içinde mermi olan zarf postalandığı bildirildi.

İtalya resmi haber ajansı Ansa'nın jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Floransa kenti yakınlarındaki Sesto Fiorentino ilçe postanesinde, alıcısı Matteo Salvini olarak gözüken mermili zarfın bulunduğu belirtildi.

Jandarmanın yaptığı incelemede, içinde 22 kalibrelik bir merminin bulunduğu zarfın üstünde gazete kupürlerinden kesilerek yapıştırılmış "Bakan, dük, Matteo Salvini, Meclis, Roma" yazısının olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Salvini, "Bakan olduğumdan bu yana 100'den fazla ölüm tehdidi veya şiddet içerikli mesaj aldım. Bazı sol nefret sözleri bazı akıl hastalarını ikna edebilir ama beni kesinlikle korkutmuyor. Tam tersine, her türlü suça karşı mücadelede bana daha fazla güç ve arzu veriyor." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin jandarmanın soruşturma başlattığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
  1. İtalya
  2. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  3. mermili zarfla tehdit

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