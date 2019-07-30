0553 313 94 23

İtalya'dan uluslararası topluma "Libya" tepkisi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "İsyancı güçlerin, sivil hedeflere saldırması ve uluslararası kuruluşların çoğunun bu saldırganlığa karşı sessiz kalışı kabul edilemez"

30 Temmuz 2019 Salı 17:58
İtalya'dan uluslararası topluma "Libya" tepkisi

ROMA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libya'da hastane ve havaalanı gibi sivil yerlerin hedef alınmasının ve buna uluslararası kuruluşların tepki göstermemesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Salvini'nin Libyalı mevkidaşı Fethi Başağa ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki Trablus ve kentteki sivillerin durumu ile düzensiz göç konusunun ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Salvini'nin, mevkidaşına, İtalyan hükümetinin iş birliği ve desteğini teyit ettiğini, bir an önce ülkenin istikrara kavuşması dileğini ifade ettiği kaydedildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Salvini'nin görüşmede, "İsyancı güçlerin, sivil hedeflere saldırması ve uluslararası kuruluşların çoğunun bu saldırganlığa karşı sessiz kalışı kabul edilemez. Libya'da bu savaşı besleyenler, İtalya'dan Avrupa'dan nefret eden, bütün kıtanın güvenliğini riske sokanlardır." ifadelerini kullandığı belirtildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:58
  1. İtalya
  2. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  3. Libya
  4. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da seçim protestosu
    1. Rusya'da seçim protestosu
    2. Niğde’de Çöp Vakti Uygulaması Başlıyor
    3. ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde..
    4. Niğde Belediyesi İçme Suyu Kayıp Kaçak..
    5. Yalova 90. Yıl Spor Salonu yeni sezona..
    6. MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner:..
    7. Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi..
    8. İtalya'dan uluslararası topluma..
    9. Başkan Yüksel, Başkan Şadi Yazıcı’nın..
    10. Anayasa Mahkemesi: "Bu bildirinin..
    11. La Liga'dan kulüplere "Ekonomik..
    12. Ünye’de kadınlar lokalinde yaz dönemi..
    13. Eski Bakan Özak: “Mustafa Demir Samsun..
    14. Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri..
    15. Kardemir Karabükspor’da yeni teknik..
    16. AYM'den skandal kararla ilgili ilginç..
    17. Kamboçya'da plastik atık ithal eden..
    18. Eskişehir'de internetten silah..
    19. Boyabat’ta ’Gebe Okulu’ açıldı
    20. Yılport Samsunspor hazırlık maçında..
    21. Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi
    22. Silopi’deki güvenlik noktasına..
    23. Gazze’de renkli Geleneksel Filistin..
    24. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi..
    25. Anneleri ölen yavru köpeklere belediye..
    26. FETÖ’nün mahrem sorumlusu tutuklandı
    27. Samsun’da FETÖ’nün asker..
    28. Samsun’da su tankeri devrildi: 2 yaralı
    29. CHP'li başkandan Safranbolu'yu..
    30. "Gazilik maaşı" ve "imece usulüyle"..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!