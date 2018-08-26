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İtalya'dan sığınmacılara izin çıktı! Karaya çıkacaklar

İtalya'da pazartesi gününden bu yana Sicilya açıklarındaki gemide bekletilen sığınmacıların karaya çıkışına izin verildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:39
İtalya'dan sığınmacılara izin çıktı! Karaya çıkacaklar

İtalya, ağırlıklı olarak Eritre uyruklu olan 150 sığınmacının, diğer Avrupa ülkelerinin de içlerinden bazılarını ülkelerine kabul etmeleri koşuluyla karaya çıkmalarına izin vereceğini açıklamıştı.

BİR KISMINI ARNAVUTLUK VE İRLANDA'YA YOLLAYACAKLAR

İtalya İçişleri Baekanı Matteo Salvini, Arnavutluk'un 20 ve İrlanda'nın da 20-25 sığınmacıyı kabul edeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Salvini, diğer sığınmacıların da İtalya Katolik Kilisesi tarafından, İtalya vergi mükelleflerine "sıfır maliyeti" olacak şekilde ağırlanacaklarını belirtti ve "Kilise sığınmacılara kalbini ve cüzdanını açıyor" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:39
  1. Kilis
  2. İtalya
  3. sığınmacılar
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  6. Sicilya

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