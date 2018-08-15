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İtalya'dan OHAL kararı

İtalya'nın Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından Cenova kentinde 12 ay süreyle OHAL ilan edildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:50
İtalya'dan OHAL kararı

İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesinin ardından, kentte 12 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Facia dolayısıyla kabineyi Cenova’da olağanüstü toplayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği olay nedeniyle kentte bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Conte, köprü ve bağlantı yollarının işletme ve bakım hakkını elinde bulunduran özel şirketi işaret ederek, "Autostrade şirketlerinin yetkilerini iptal etme işlemlerine başlayacağız." dedi. 

ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Köprünün çökmesiyle çok sayıda aracın düştüğü, bazı araçlar ve çevredeki binaların enkaz altında kaldığı olayda hayatını kaybeden kişi sayısı, 39’a yükseldi.

Ölen kişilerden üçünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu, 5 kişinin kimliğinin belirlenemediği aktarıldı. 

Faciada 12'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığı, kayıp kişilerin bulunduğu kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan köprünün diğer bölümlerinde çökme riski bulunduğu ifade edildi. Cenova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, civardaki 11 bina bu nedenle boşaltıldı ve 632 kişi tahliye edildi. 

Olayın ardından Cenova'da iki, ülke çapında bir günlük yas ilan edildi. 

"OLAY KAZA DEĞİL"

Cenova Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Cozzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın kaza olmadığını, insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

Savcılığın, olayla ilgili "ihmalin neden olduğu felaket ve çok sayıda adam öldürme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:50
  1. İtalya
  2. köprü kazası

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