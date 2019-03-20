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İtalya’dan Mezitli’ye övgü

Geçtiğimiz yaz dünyanın değişik ülkelerinden Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı için Mezitli’ye gelen gençler, unutulmaz anılarla ülkelerine döndü.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:46
İtalya’dan Mezitli’ye övgü

Geçtiğimiz yaz dünyanın değişik ülkelerinden Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı için Mezitli’ye gelen gençler, unutulmaz anılarla ülkelerine döndü. Gençlerden hukuk eğitimi alan öğrenci Marianna Sorbilli, Mezitli’de yaşadıklarını İtalya’nın önemli magazin dergilerinden birinde makale olarak yayınladı.


Mezitli’de bulunduğu süre içerisinde katıldığı etkinliklerden fotoğraflar da paylaşan Marianna Sorbilli, "Mersin’in kalbinde, Türkiye’nin güneyinde Mezitli" başlıklı yazısında, dışarıdan Ortadoğu olarak görülen ülkelerin ne denli büyük insan hazinelerine sahip olduğunu dile getirdi. Sorbilli, yazısında “Orada yaşadığım tecrübe Türk insanının misafirperverlik seviyesiyle ilgili güzel bir his kazandırdı. Biz onlar için dünyanın her yerinden gelmiş kardeşleriz. Her zaman kibar, toplumlarının ve kültürlerinin bir parçası olmamıza izin veren Mezitli halkı tarafından ‘abla’ diye çağırılıyorduk" ifadelerini kullandı.


Mezitli halkı tarafından sıcak karşılandığına, dünyanın farklı yerlerinden bir grup gönüllüyle beraber sosyal yapının içinde yer alarak, bu küçük topluluğun büyümesi ve gelişmesine katkı sağlamak için eşsiz bir fırsat bulduğuna vurgu yapan Sorbilli, Mezitli Belediyesi’nin, mutlu yaşam köyü, aktif yaş alma evi, kadın üretici pazarı, down kafe, su dünyası gibi projelerinde çalışma yaptıklarını anlattı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da gençlerle çalışma yaptığı alanlarda ziyaret ederek, Mezitli’nin kültürel ve tarihi zenginliklerini anlatmıştı. Gençlerin Mezitli’den ayrılmasının ardından iletişimi koparmadıklarını söyleyen Başkan Tarhan, “İtalya’nın önemli dergilerinin birisinde genç arkadaşımızın Mezitli ve çalışmalarımızla ilgili övgü dolu ifadeler kullanması gurur verici. Amacımız Mezitlimizi dünyaya en güzel şekilde tanıtmaktır. Bu şekilde karşılıklı ilişkiler kurularak, kentimizin tanınmasına katkı sunabiliriz. Geçtiğimiz yaz Mezitli’ye gelen gençler, 15 gün süreyle belediyemizin farklı alanlarında ellerinde kazma küreklerle çalışma yaptılar. Aynı zamanda ülkemizin güzelliklerini tanıma fırsatı da buldular. Gençlerimiz burada örnek bir çalışma sergilerken, ülkeler arası dayanışma ve kardeşliği de pekiştirdiler. Kendileri ülkelerine gittikleri zaman Mezitli’den, Mersin’den Türkiye’den güzel anılar paylaştılar. Yazılan bu makale yapmak istediğimiz şeyi başardığımızı gösteriyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:46
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

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