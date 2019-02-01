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İtalya'dan Lübnan'da yeni kurulan hükümete destek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte:- "Ülkenin ilerlemesini, birliğini ve istikrarını güçlendirmeye katkı sağlayacak, beklenen ve olumlu bir gelişme"

01 Şubat 2019 Cuma 22:24
İtalya'dan Lübnan'da yeni kurulan hükümete destek

MADRİD (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını "beklenen ve olumlu bir gelişme" olarak değerlendirip, gelecek hafta Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanlık kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Conte, Lübnan'da yaklaşık 9 ay sonra kurulan hükümet için "Ülkenin ilerlemesini, birliğini ve istikrarını güçlendirmeye katkı sağlayacak, beklenen ve olumlu bir gelişme." ifadesini kullandı.

Conte, "İtalya, sosyal uzlaşma, diyalog ve barış sürecinde Libya kurumlarının ve halkının yanında olacaktır. İtalyan hükümeti, bölgesel krizlerden açık bir şekilde uzak durmaları hususunda tüm siyasi güçleri cesaretlendirmekte ve Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) oynadığı rolle Lübnan'ın güvenliğine olan güçlü bağlılığını teyit etmektedir." değerlendirmesine yer verdi.

İtalya Başbakanı, ayrıca, gelecek hafta bu ülkeye yapacağı ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer üst düzey siyasetçilerle görüşeceğini duyurdu.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından siyasi güçler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni hükümetin bir türlü kurulamaması Lübnan'da ekonomi ve halkın hayat şartlarını olumsuz etkilemişti.

Siyasi partilere tepki gösteren Lübnan halkı, geçen aydan beri çok sayıda gösteri düzenlemiş ve genel greve giderek yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:24
  1. İtalya
  2. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  3. Lübnan'da yeni hükümet

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