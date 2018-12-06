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İtalya'dan Libya'nın darbeci generali Hafter'e destek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın darbeci generali Halife Hafter ile Roma'da 90 dakika görüştü- İtalya hükümeti, Libya'daki istikrar süreci kapsamında Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından yürütülen çalışmalara destek verdiğini açıkladı

06 Aralık 2018 Perşembe 22:12
İtalya'dan Libya'nın darbeci generali Hafter'e destek

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, üç hafta önce Palermo'daki Libya konulu konferansa davet ettiği Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen darbeci General Halife Hafter ile bu kez Roma'da görüştü.

Başkent Roma'daki başbakanlık konutu Palazzo Chigi'de yapılan Conte-Hafter görüşmesi 90 dakika sürdü.

İtalyan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, 12-13 Kasım tarihlerinde Palermo kentinde yapılan Libya konulu konferansın sonuçlarının ele alındığı ve İtalya'nın Libya'daki istikrar süreci kapsamında Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından yürütülen çalışmalara destek verdiği vurgulandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde ise, Hafter'in son 36 gün içinde üçüncü kez İtalya'ya geldiğinin altı çizildi.

Conte'nin Libya'daki istikrar süreci kapsamında Hafter'e destek verdiğini yazan Huffington Post gazetesi, görüşmeyi "Tam öyle olmasa da bir taç giydirmeye benziyor." şeklinde yorumladı.

İtalyan devlet televizyonu Rai de "İtalya'daki geçmiş hükümet Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Başbakan Fayiz es-Serrac'a daha yakın iken, şimdi Roma'nın çıkarları Tobruk'a doğru yönelmiş gibi." görüşünü savundu. Haberde, Hafter'in ziyaretinin Roma ile es-Serrac'dan yana olan Paris arasındaki tansiyonun daha da yükselmesine neden olduğu belirtildi.

Libya'nın doğu bölgelerinin büyük çoğunluğunu kontrolü altında tutan Hafter, Palermo'daki Libya konulu konferansa davet edilmiş ancak resmi toplantılara katılmamıştı.

Libya medyasında yer alan habere göre Hafter, İtalya Başbakanı Conte'nin ara buluculuğunda Serrac ile görüştükten sonra konferansın ana oturumlarına katılmadan Palermo'dan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:12
  1. İkili Görüşme
  2. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  3. Libya'nın darbeci generali Hafter
  4. Roma

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