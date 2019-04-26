İtalya'dan Hafter güçlerine "geri çekilme" çağrısı

TRABLUS (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarını kınayarak, Hafter güçlerinin saldırı öncesindeki bölgelere çekilmesi çağrısında bulundu.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Conte, Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını belirtti.

Hafter güçlerinin ilk hareket ettikleri noktalara geri çekilmesi ve ateşkes yapılması çağrısında bulunan Conte, İtalya'nın Libya'daki krizi bitirmek için çaba sarf edeceğini ifade etti.

Serrac da Conte'ye tutumundan dolayı teşekkür ederek, Hafter güçleri geri çekilene kadar savaşın süreceğini dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.