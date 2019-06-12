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İtalya'dan göçmenleri kurtaran gemilere para cezası verilecek

Bakanlar Kurulunda kabul edilen güvenlikle ilgili yasa tasarısında, yasaları ihlal ederek denizdeki düzensiz göçmenleri kurtaran gemilere 10 bin ila 50 bin avro para cezası verilmesi öngörülüyor- İtalyan hükümeti, Milano'da kaçırılan bir öğrenci otobüsündeki 51 çocuğun kurtarılmasını sağlayan Mısır ve Fas kökenli iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verdi

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:00
İtalya'dan göçmenleri kurtaran gemilere para cezası verilecek

MADRİD (AA) - İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin girişimiyle hazırlanan ve yasaları ihlal ederek denizdeki düzensiz göçmenleri kurtaran gemilere para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.

Onay için parlamentoya gönderilen yasa tasarısı, özellikle, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri Avrupa Birliği (AB) ülkelerine götüren sivil toplum kuruluşlarına bağlı gemilere para cezası getirilmesine ilişkin maddesiyle dikkati çekiyor.

İtalyan hükümetinin hedefinin düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına ait gemileri engellemek olduğu biliniyor.

Düzenlemenin ilgili maddesinde "İtalyan kara sularına giriş ve taşıma yasağını ihlal eden gemilerin kaptanı, sahibi ve armatörüne 10 bin ila 50 bin avro para cezası verilmesi" ifadesi kullanılıyor.

Tasarıyla ayrıca bundan böyle İtalyan kara sularındaki gemilere giriş yasağı veya sınırlama getirme hakkı, kamu güvenliği gerekçesiyle Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığından, mevcut durumda Lig partisinin liderliği yapan Matteo Salvini'ye bağlı olan İçişleri Bakanlığına devrediliyor. Ancak İçişleri Bakanlığının bir geminin ülke karsularına girişini engellemek için Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları ile iş birliğinde olması ve başbakanı da bilgilendirmesi gerektiği belirtiliyor.

Diğer yandan tasarıda, polisin düzenlediği güvenlik operasyonlarını güçlendirmek için 2019-2021 yılları arasında 3 milyon avroluk kaynak aktarılması, gösteriler sırasında polisin müdahalesine taş, sopa veya yabancı madde atarak karşı gelenlerin cezalandırılması ve spor müsabakalarında hakemlere karşı tehdit ve şiddet içerikli olaylara karışanlara verilen cezaların artırılması gibi maddeler de dikkati çekiyor.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin girişimiyle geçen kasım ayında çıkartılan ilk "Güvenlik Yasası"nda İtalya'da şimdiye kadar düzensiz göçmenlere tanınan haklardan bazılarını kaldırmıştı.

Düzensiz göçmenleri misafir eden küçük sosyal merkezleri kapattıran yasa gereği, savaş, doğal felaket veya ülkelerindeki ağır şartlardan dolayı göç etmeye zorlananlar için "insani koruma statüsü" kapsamında verilen oturma ve çalışma izinlerinin de artık verilmeyeceği açıklanmıştı.

Bakanlar Kurulunda bugün kabul edilen yasa tasarısı da ikinci "Güvenlik Yasası" olarak adlandırılıyor.

- "Kahraman" ilan edilen iki göçmen çocuğa İtalyan vatandaşlığı verildi

Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca, İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde 20 Mart'ta yaşanan, kaçırılan bir öğrenci otobüsündeki 51 çocuğun kurtarılmasını sağlayan Mısır ve Fas kökenli iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verilmesi kararı alındı.

Senegal asıllı İtalyan servis şöförü tarafından kaçırılan ve benzin döküp yakılmaya çalışan, 51 çocuğun bulunduğu otobüsteki facia, iki çocuğun cep telefonundan polisi araması sonrasında güvenlik güçlerinin müdahalesiyle önlenmişti.

İtalya'da "kahraman" ilan edilen 13 yaşındaki Mısır kökenli Rami Şehata ve Fas kökenli Adem El Hamami'ye İtalyan vatandaşlığı verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:00
  1. düzensiz göçle mücadele için yasa tasarısı
  2. güvenlik yasası
  3. İtalya
  4. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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