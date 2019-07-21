İtalya'dan Fransa’ya "göçmen" mektubu

ROMA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya’nın Avrupa’ya gelen göçmenleri ağırlama konusunda artık istekli olmadığını ve bundan böyle Brüksel, Paris ve Berlin’in göçmen kampı olmayacaklarını bildirdi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Salvini, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’e göçmen konusuna ilişkin bir mektup yollayarak ülkesinin yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Mektubunda, İtalya olarak bu konuda kendilerine saygı gösterilmesini beklediklerini ifade eden Salvini, "İtalya, artık Avrupa’ya gelen tüm göçmenleri ağırlamaya istekli değil. Fransa ve Almanya, buna en çok maruz kalan bizim ve Malta gibi ülkelerin taleplerini görmezden gelerek göç politikalarına karar veremezler. Biz artık Brüksel, Paris ve Berlin’in göçmen kampı olamayız." ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, söz konusu mektubun yarın Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te göç sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılacak olan ve Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile 28 AB üyesinin içişleri ve dışişleri bakanının katılacağı toplantı öncesinde gönderildiğine dikkati çekildi.



AB Dönem Başkanı Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de geçen perşembe, Fransa, Almanya, İtalya ve Malta arasında içişleri bakanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı gayriresmi göç toplantısında taraflar bir uzlaşıya varamamıştı.

Fransa ve Almanya’nın göçmenlerin denizden kurtarıldıktan sonra herhangi bir pazarlığa girmeden ilk güvenli limana taşınması ve oradan sistematik şekilde diğer ülkelere dağıtılması teklifi, İtalya ve Malta tarafından kabul edilmemişti.

İtalya ve Malta’nın "göçmenlerin denizden kurtarıldıktan sonra ilk ve en yakın güvenli limana götürülmesi" tezine karşı çıktıkları, buna da gerekçe olarak, göçmenlerin ilk geldikleri ülkede kalacağı endişesi ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin güç olmasını gösterdikleri basına yansımıştı.

