İtalya'dan bir STK gemisine daha yasak geldi

ROMA (AA) - İtalyan hükümeti, Akdeniz'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşları (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Norveç bayraklı Ocean Viking'e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in Libya açıklarında dün 85 göçmeni kurtaran Fransız STK'lerine ait Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasakladığını, Norveç'in Roma Büyükelçiliğine gönderdiği notayla bildirdi.

Söz konusu notada, göçmen kurtarma faaliyetlerinin İtalya'nın arama kurtarma bölgesinin dışında yapıldığı belirtilerek, STK'ler tarafından İtalya'nın tek güvenli liman olarak görülmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Notada, İtalya'nın Ocean Viking için güvenli bir liman vermeyeceği de kaydedildi.

- Salvini, Proactiva Open Arms'ın gemisine de yasak getirmişti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün Ocean Viking'e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Salvini daha önce de son bir haftadır Libya açıklarında üç ayrı grup halinde toplam 160 göçmen kurtaran İspanyol STK'si Proactiva Open Arms'ın gemisine de İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.



Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.



İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.



İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti.

Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.