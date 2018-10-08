İtalya'dan Almanya'ya tehdit: Havalimanlarını kapatırız

Avrupa'da mülteci krizi alarmı yükseliyor. Bölgenin bir kısmı mülteciler konusunda ılımlı bir siyaset yaparken, diğer tarafta ise aşırıcı v milliyetçi hükümetler mülteci almaya karşı çıkıyor.

Onların da başında İtalya bulunuyor. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Almanya'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişileri tarifeli uçak seferleri ile İtalya'ya yollaması durumunda ülkedeki tüm havalimanlarını kapatacağını duyurdu.

Hava sahasını kapatma tehdidi

Twitter hesabından açıklama yapan Salvini, Berlin ya da Brüksel'deki düzinelerce göçmeni izinsiz uçuşlarla İtalya'ya göndermeleri durumunda, çalışır durumda bir havalimanının olmayacağını ifade etti.

"Limanlarımızı kapadığımız gibi havalimanlarımızı da kaparız" diyen Salvini, İtalya'nın geçtiğimiz yaz döneminde göçmen kurtarma gemilerinin ülkenin limanlarına girişini yasakladığını hatırlattı.

Tansiyon yükseliyor

Geçtiğimiz yılalrda sınır hattı ve limanlarda yaşanan mülteci krizleri, Salvini'nin açıklamasıyla havalimanlarına da sıçrayacak gibi görünüyor.

İtalya'ya taşıyacak ilk uçak bugün ve ikinci uçak 17 Ekim'de Almanya'dan havalanacak. İtalya'ya geri gönderilecek olan göçmenlerin çoğunluğunun, Avrupa Birliği'ne İtalya üzerinden giriş yapan Nijeryalılardan oluştuğu bildiriliyor.