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İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB başkanlık pozisyonları" tepkisi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Önemli olan Avrupa'nın geleceğine sadece Berlin ve Paris arasındaki masada karar verilmemesi" - "(AB başkanlık pozisyonları seçiminde) Almanları ve Fransızları memnun eden bir çözüme İtalyan desteği olmayacak"

02 Temmuz 2019 Salı 13:25
İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB başkanlık pozisyonları" tepkisi

MADRİD (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nde (AB) başkanlık pozisyonlarının seçiminde Almanya ve Fransa'nın taleplerinin öne çıkmasını eleştirdi.

Salvini, İtalya'nın Calabria bölgesinde katıldığı bir etkinlikte basına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Önemli olan Avrupa'nın geleceğine sadece Berlin ve Paris arasındaki masada karar verilmemesi. AB Komisyonu Almanlara, Merkez Bankası Fransızlara! Avrupa'da 28 ülke var. Kararın neden her zaman Berlin ve Paris'ten, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'dan geçmesi gerekiyor anlamıyorum. Masada herkesi dışarıda bırakan ve sadece Almanları ve Fransızları memnun eden bir çözüme İtalyan desteği olmayacak."

Diğer yandan Brüksel'deki AB liderleri zirvesine katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise toplantı girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu Başkanının bir kadın olmasını isterim." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:25
  1. Avrupa Birliği
  2. Avrupa Birliği (AB) başkanlık pozisyonları
  3. İtalya
  4. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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