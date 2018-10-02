İtalya'dan AB'ye rest! 'Bizi durduramazsınız'

Sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Yardımcısı Salvini, dün İtalya’nın gelecek sene bütçesiyle ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Başkanı Juncker’e cevap verdi.

Salvini, "İtalya’da kimse ülkemizi Yunanistan’la bağdaştıran Juncker’in tehditlerini yemiyor. Vatandaşlarımızın çalışma, güvenlik ve sağlık konularındaki hakları hükümetin önceliğidir ve bu hususta sonuna kadar gideceğiz. Bizi durduramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

'İtalya'yla uğraşmak istemiyorum'

AB Komisyonu Başkanı Juncker dün Almanya’da yaptığı açıklamada, İtalya’nın gelecek sene için belirlediği gayri safi yurtiçi hasılaya oranla yüzde 2,4 açık veren bütçesine değinmişti.

Yunanistan’daki gibi bir krizle İtalya’da da uğraşmak istemediğini dile getiren Juncker, "bir krizin yeterli olduğunu" söylemişti.

Juncker, "İtalya, özel ve fazladan bir muamele istiyorsa, bu avronun sonu anlamına gelebilir, çok sert olmalıyız. İtalya, Avrupa düzeyinde birlikte onayladığımız bütçe hedeflerinden uzaklaşıyor." diye konuşmuştu.

Dün Lüksemburg’daki Avro Grubu Toplantısı’nda da İtalya’nın gelecek sene bütçesine ilişkin endişeler gündeme gelmişti.

Toplantıda mevkidaşlarıyla bir araya gelen Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da AB’nin bu konuda endişelenmemesi gerektiğini, bütçe açığının gelecek yıl azaltılacağını belirtmişti.

İtalya’nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu. İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.