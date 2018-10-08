İtalya'dan AB'ye flaş suçlama!

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliyeden sorumlu Komisyoneri Pierre Moscovici'yi Avrupa'nın gerçek düşmanı olmakla itham etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliyeden sorumlu Komisyoneri Pierre Moscovici'yi Avrupa ekonomisine düşman olmakla itham etti.

'Avrupa ekonomisinin düşmanları Brüksel sığınağında saklananlardır'

Fransız aşırı sağının liderleriden Marine Le Pen ile birlikte katıldığı bir basın toplantısında konuşan Salvini, "Avrupa ekonomisinin düşmanları Brüksel sığınağında saklananlardır. Onlar da iş güvensizliğini ve korkuyu Avrupa'ya getiren Juncker ve Moscovici" ifadelerini kullandı.