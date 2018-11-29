0553 313 94 23

İtalya'dan 7 Mısırlı gizli servis elemanı hakkında soruşturma kararı

Roma Savcılığı, İtalyan öğrenci Giulio Regeni'nin iki yıl önce Mısır'da ölü bulunmasıyla bağlantılı 7 Mısır gizli servis elemanı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

29 Kasım 2018 Perşembe 19:44
İtalya'dan 7 Mısırlı gizli servis elemanı hakkında soruşturma kararı

MADRİD (AA) - İtalya'da, İtalyan üniversite öğrencisi Giulio Regeni'nin iki yıl önce Mısır'da ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 Mısır gizli servis elemanı hakkında soruşturma yapılacağı bildirildi.

Roma Savcılığı, İtalyan polisi ve jandarması ile Mısır resmi makamları arasında yürütülen çalışmalar sonrasında Regeni'nin öldürülmesi olayıyla bağlantılı olabilecekleri iddiasıyla 7 Mısır gizli servis elemanının soruşturulacağını duyurdu. Söz konusu gizli servis elemanlarının Regeni'yi Mısır'da bulunduğu süre boyunca izlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Kararın, Kahire'deki İtalyan ve Mısırlı savcıların katıldığı toplantı sonrasında alındığı bildirildi.

Bu arada konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İtalya Meclis Başkanı Roberto Fico, "Gerçek bir soruşturma ve yargılama olmadığı sürece İtalyan meclisi Mısır parlamentosuyla arasındaki tüm diplomatik ilişkileri durduracaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Regeni olayında hükümet ve parlamento elinden gelenin en fazlasını yapıyor ama Mısır'da iktidar biz değiliz." dedi.

Mısır'da üniversite araştırması için bulunan ve 25 Ocak devriminin yıl dönümüne denk gelen 25 Ocak 2016 tarihinde kaybolan 28 yaşındaki Regeni'nin cesedi 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde bir çukurda, işkence görmüş halde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:44
  1. İtalya
  2. İtalyan öğrenci Giulio Regeni
  3. Mısır gizli servisi
  4. Soruşturma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    1. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    2. Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli..
    3. "Sömürülmedik bir tane ülke..
    4. Krasnodar-Akhisarspor
    5. Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti
    6. ABD hedef şaşırdı! YPG'lilere saldırdı
    7. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb
    8. 'Türkiye batacak' diyen Deutsche Bank..
    9. AP'den Macaristan'a Gruevski'yi iade..
    10. Pentagon'dan Türkiye raporu:..
    11. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor..
    12. Emekliye büyük müjde! Rakam 367 lira..
    13. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kuvvetli..
    14. Darbeciler tanınmamak için "isimlik"..
    15. Türkmenler IKBY hükümetinde güçlü..
    16. Libertadores Kupası finali için yeni..
    17. Malezya'daki "Hindu tapınağının..
    18. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY davası
    19. Sert açıklama: Rusya haddini aştı
    20. Yardım kömürlerini satışa çıkardı
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?